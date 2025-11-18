Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antoanelom Basani i razgovarala sa njom su o daljem jačanju saradnje, posebno u oblastima zelene tranzicije, lokalnog razvoja i institucionalnih reformi.

Kako se navodi u saopštenju Skupštine, Brnabić je rekla da te reforme ostaju među ključnim prioritetima Srbije. Brnabić je izrazila zahvalnost na kontinuiranoj podršci Svetske banke koja će, kako je ocenila, omogućiti brže pokretanje zajedničkih projekata. Istaknut je rast IKT sektora, kao i važnost da se podrška Svetske banke dodatno usmeri na lokalne ekološke i energetske projekte. Predsednica skupštine Brnabić je posebno naglasila potrebu za daljim
Telegraf pre 1 sat
