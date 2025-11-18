(VIDEO) Fudbaleri Nemačke i Holandije se plasirali na Svetsko prvenstvo, Hrvatska preokrenula protiv Crne Gore

Večeras je nastavljeno sa odigravanjem poslednjih utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.godine.

Fudbaleri Nemačke izborili su večeras direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su u poslednjem kolu Grupe A kvalifikacija na svom terenu u Lajpcigu pobedili Slovačku 6:0. Strelci za Nemačku bili su Nik Voltemade u 18, Serž Gnabri u 29, Liroj Sane u 36. i 41, Ridle Baku u 67. i Asan Uedraogo u 79. minutu. Nemačka je takmičenje u grupi završila na prvom mestu sa 15 bodova. Slovačka je druga u grupi sa tri boda manje i plasman na Mundijal će