(VIDEO) Fudbaleri Nemačke i Holandije se plasirali na Svetsko prvenstvo, Hrvatska preokrenula protiv Crne Gore

Danas pre 3 sata  |  Beta
(VIDEO) Fudbaleri Nemačke i Holandije se plasirali na Svetsko prvenstvo, Hrvatska preokrenula protiv Crne Gore

Večeras je nastavljeno sa odigravanjem poslednjih utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.godine.

Fudbaleri Nemačke izborili su večeras direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su u poslednjem kolu Grupe A kvalifikacija na svom terenu u Lajpcigu pobedili Slovačku 6:0. Strelci za Nemačku bili su Nik Voltemade u 18, Serž Gnabri u 29, Liroj Sane u 36. i 41, Ridle Baku u 67. i Asan Uedraogo u 79. minutu. Nemačka je takmičenje u grupi završila na prvom mestu sa 15 bodova. Slovačka je druga u grupi sa tri boda manje i plasman na Mundijal će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoCrna GoraHrvatskaHolandijaMundijalSlovačkaNemačka

Sport, najnovije vesti »

Lebron Džejms se vratio treninzima: Još uvek se ne zna kada će zaigrati

Lebron Džejms se vratio treninzima: Još uvek se ne zna kada će zaigrati

Kurir pre 23 minuta
Nakon osam meseci pauze: Alfonso Dejvis se delimično vratio treninzima

Nakon osam meseci pauze: Alfonso Dejvis se delimično vratio treninzima

Kurir pre 28 minuta
Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Politika pre 2 sata
Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama odsustvuje nekoliko nedelja van terena

Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama odsustvuje nekoliko nedelja van terena

Politika pre 2 sata
Paunović: Tamo sam gde sam potreban, vidimo se uskoro

Paunović: Tamo sam gde sam potreban, vidimo se uskoro

Politika pre 1 sat