Zvezda ispustila produžetke u foto-finišu: Cedevita slavila u Ljubljani

Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od ekipe Cedevite u sedmom kolu ABA lige rezultatom 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20).

Bolje su domaći otvorili utakmicu (4:0) i konstantno su imali prednost tokom prvog dela igre. Gosti iz Beograda su uspeli pri kraju četvritne da se rezultatski primaknu, međutim košarkaš Cedevite Gibson je trojkom postavio konačnih 23:16 u korist domaćina na kraju prve četvrtine. U nastavku je Zvezda trojkom Jaga i poenima Plavšića prišla na koš razlike. Prvi put su izjednačili izabranici Saše Obradovića tokom ove četvrtine kada je Semi Odželej pogodio uz faul za