Kao da se igralo u Jasenovcu, a ne u Podgorici! Knežević u "Usijanju" o ustaškom piru hrvatskih navijača: Smetaju im živi Srbi, smetaju im mrtvi Srbi

Kurir pre 22 minuta
Kao da se igralo u Jasenovcu, a ne u Podgorici! Knežević u "Usijanju" o ustaškom piru hrvatskih navijača: Smetaju im živi…
Lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević govorio je za Kurir televiziju nakon ustaških incidenata u Crnoj Gori i mlakih reakcija države, zbog straha da će Hrvatska, čiji su navijači skandirali "Ubij Srbina", usporiti njihov put ka Evrospkoj uniji. - Atmosfera u mom rodnom danu je bila kao 1941. godine, kao da se igralo u Jasenovcu, ne Podgorici. Želim da se zahvalim hrvatskim navijačima jer su ostali dosledni onom skandiranju kada su igrali
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Da ja ovo doživim od suseda?!": Luka Modrić nije mogao da se načudi šta ga je dočekalo u Podgorici

"Da ja ovo doživim od suseda?!": Luka Modrić nije mogao da se načudi šta ga je dočekalo u Podgorici

Mondo pre 37 minuta
Crna goro, vaša bruka živi dovijeka: Hrvatskim šovinistima širom otvarate kapije stadiona, a Srbima zabranjujete da priđu…

Crna goro, vaša bruka živi dovijeka: Hrvatskim šovinistima širom otvarate kapije stadiona, a Srbima zabranjujete da priđu sportskim objektima!

Kurir pre 2 sata
Vučinićeva izjava o igri Crne Gore podigla buru: "Ženi platiš večeru 10 puta i voziš je kući kao taksista"

Vučinićeva izjava o igri Crne Gore podigla buru: "Ženi platiš večeru 10 puta i voziš je kući kao taksista"

Mondo pre 2 sata
"Ubij Srbina" i drugi ustaški uzvici i parole na utakmici Crna Gora-Hrvatska: Oštre osude na račun hrvatskih huligana

"Ubij Srbina" i drugi ustaški uzvici i parole na utakmici Crna Gora-Hrvatska: Oštre osude na račun hrvatskih huligana

Euronews pre 2 sata
"Ovo nije crna gora, ovo je duboko grlo, to što mi možemo progutati, ne može niko" Poruka iz Podgorice zbog koje se trese…

"Ovo nije crna gora, ovo je duboko grlo, to što mi možemo progutati, ne može niko" Poruka iz Podgorice zbog koje se trese region

Kurir pre 2 sata
Milojko Spajić se oglasio nakon "ubij Srbina": Premijer Crne Gore osudio vređanje Hrvata sa tribina

Milojko Spajić se oglasio nakon "ubij Srbina": Premijer Crne Gore osudio vređanje Hrvata sa tribina

Dnevnik pre 3 sata
Premijer Crne Gore se oglasio zbog "ubij Srbina": Hrvati vređali sa tribina, Spajić im odgovorio

Premijer Crne Gore se oglasio zbog "ubij Srbina": Hrvati vređali sa tribina, Spajić im odgovorio

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaPodgoricaNarodna partijaMilan Knežević

Sport, najnovije vesti »

Poznati teniser i četvrtfinalista Vimbldona završava karijeru u 30. godini života

Poznati teniser i četvrtfinalista Vimbldona završava karijeru u 30. godini života

Danas pre 53 minuta
Veliki transfer: Čuveni odbojkaš Srbije promenio klub usred sezone

Veliki transfer: Čuveni odbojkaš Srbije promenio klub usred sezone

Danas pre 28 minuta
Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Danas pre 1 sat
Dragana Cvijić: Dovoljno je što smo među svojima i što igramo za našu zemlju

Dragana Cvijić: Dovoljno je što smo među svojima i što igramo za našu zemlju

RTS pre 13 minuta
Brutalne prozivke: Pohapsili ste Delije i Grobare, da ne iritiraju Bed Blu Bojse i Torcidu dok urliču širom Podgorice da su…

Brutalne prozivke: Pohapsili ste Delije i Grobare, da ne iritiraju Bed Blu Bojse i Torcidu dok urliču širom Podgorice da su "Za dom spremni"

Kurir pre 12 minuta