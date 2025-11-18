"Ubij Srbina" i drugi ustaški uzvici i parole na utakmici Crna Gora-Hrvatska: Oštre osude na račun hrvatskih huligana

Grupa hrvatskih navijača uzvikivala je parolu "Ubij Srbina" tokom utakmice između Crne Gore i Hrvatske, a u okviru poslednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. na stadionu pod Goricom u Podgorici.

Hrvatski navijači su prethodno uzvikivali parolu "ko ne skače pravoslavac", posle čega ih je spiker zamolio da navijanje nastave na fer i korektan način. Tirada fašističkih i šovinističkih povika sinoć je bacila senku na sjajnu fudbalsku predstavu koja se dogodila pod Goricom. Hrvatski navijači su sa svojim parolama i uzvicima uspeli da u potpunosti fudbal stave u drugi plan, a od jutros stižu polako i reakcije nadležnih u Crnoj Gori. Ono što je premijer Milojko