Vučinićeva izjava o igri Crne Gore podigla buru: "Ženi platiš večeru 10 puta i voziš je kući kao taksista"

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Vučinićeva izjava o igri Crne Gore podigla buru: "Ženi platiš večeru 10 puta i voziš je kući kao taksista"

Mirko Vučinić došao je na klupu Crne Gore da pokuša da izvuče reprezentaciju iz haosa.

Posle veoma loše partije protiv Gibraltara koju je njegov tim jedva dobio (2:1), viđena je mnogo bolja igra protiv Hrvatske, ali je upisan poraz (3:2) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine. Selektor je onda dao izjavu koja je izazvala pravu buru u javnosti. "Ako ne igramo sa mu**ma neće ništa da bude. To je isto kao da ideš sa nekom ženom 10 večeri zaredom na večeru, plaćaš večeru, a na kraju je kući voziš kao taksista. Znači moramo da budemo konkretni, jer
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Crna goro, vaša bruka živi dovijeka: Hrvatskim šovinistima širom otvarate kapije stadiona, a Srbima zabranjujete da priđu…

Crna goro, vaša bruka živi dovijeka: Hrvatskim šovinistima širom otvarate kapije stadiona, a Srbima zabranjujete da priđu sportskim objektima!

Kurir pre 31 minuta
"Ubij Srbina" i drugi ustaški uzvici i parole na utakmici Crna Gora-Hrvatska: Oštre osude na račun hrvatskih huligana

"Ubij Srbina" i drugi ustaški uzvici i parole na utakmici Crna Gora-Hrvatska: Oštre osude na račun hrvatskih huligana

Euronews pre 1 sat
"Ovo nije crna gora, ovo je duboko grlo, to što mi možemo progutati, ne može niko" Poruka iz Podgorice zbog koje se trese…

"Ovo nije crna gora, ovo je duboko grlo, to što mi možemo progutati, ne može niko" Poruka iz Podgorice zbog koje se trese region

Kurir pre 46 minuta
Milojko Spajić se oglasio nakon "ubij Srbina": Premijer Crne Gore osudio vređanje Hrvata sa tribina

Milojko Spajić se oglasio nakon "ubij Srbina": Premijer Crne Gore osudio vređanje Hrvata sa tribina

Dnevnik pre 1 sat
Premijer Crne Gore se oglasio zbog "ubij Srbina": Hrvati vređali sa tribina, Spajić im odgovorio

Premijer Crne Gore se oglasio zbog "ubij Srbina": Hrvati vređali sa tribina, Spajić im odgovorio

Mondo pre 2 sata
Ana Brnabić: Nadam se da će EU osuditi hrvatsko širenje mržnje

Ana Brnabić: Nadam se da će EU osuditi hrvatsko širenje mržnje

Vesti online pre 4 sati
Modrić se naježio u Podgorici: "Nisam znao da je upućeno meni" VIDEO

Modrić se naježio u Podgorici: "Nisam znao da je upućeno meni" VIDEO

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaMirko VučinićMundijal

Sport, najnovije vesti »

Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Danas pre 11 minuta
Dejan Bodiroga na sastanku sa političarem koji je primio i Novaka Đokovića

Dejan Bodiroga na sastanku sa političarem koji je primio i Novaka Đokovića

Danas pre 40 minuta
Šta je sa vlahovićem? Italijani otkrili u kakvom je stanju srpski napadač posle povrede!

Šta je sa vlahovićem? Italijani otkrili u kakvom je stanju srpski napadač posle povrede!

Hot sport pre 6 minuta
Nemci kupuju na „marakani“: Crvena zvezda traži 5.000.000 evra za napadača!

Nemci kupuju na „marakani“: Crvena zvezda traži 5.000.000 evra za napadača!

Hot sport pre 26 minuta
Poznato stanje povrede Dušana Vlahovića nakon mečeva za Srbiju

Poznato stanje povrede Dušana Vlahovića nakon mečeva za Srbiju

Nova pre 5 minuta