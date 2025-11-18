Oteto 25 devojčica! Naoružana specijalizovana banda upala u internat i sve ih kidnapovala, prvo ubili nastavnika i stražara! Užas u Nigeriji!

Kurir pre 37 minuta  |  Beta/Foto:
Oteto 25 devojčica! Naoružana specijalizovana banda upala u internat i sve ih kidnapovala, prvo ubili nastavnika i stražara…

Grupa naoružanih ljudi napala je pred zoru jednu srednju školu na severozapadu Nigerije, ubila najmanje jednog zaposlenog i otela 25 učenica, saopštile su tamošnje vlasti.

Policija je saopštila da su učenice iz internata odvedene iz svojih spavaonica u četiri sata ujutru. Napadači su bili naoružani sofisticiranim oružjem i razmenili su vatru sa stražarima pre nego što su oteli devojčice, rekao je protparol lokalne policije. Prema njegovim rečima, jedna osoba ubijena, a druga povređena. Jedan lokalni žitelj je rekao da su mu ćerka i unuka otete i da možda ima dvoje ubijenih. - Rečeno nam je da su napadači ušli u školu sa mnogo
