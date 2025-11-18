Crnogorci napali Hrvate posle meča: "Ubij Srbina", pa letelo kamenje na autobuse

Hrvatski navijači koji su sinoć bodrili svoju reprezentaciju u Podgorici u poslednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Crne Gore (2:3) napadnuti su dok su se vraćali kući.

Do incidenta je došlo na jednoj raskrsnici na izlazu iz Podgorice kada su Hrvate zasuli kamenjem. Grupica ljudi gađala je njihove automobile i autobuse u koloni, posle čega su navijači izašli iz vozila i krenuli da ih jure, a za sada nije poznato da li je došlo do povreda i kolika je materijalna šteta. Kako prenos specijalizovani navijački portal "Hooligans.cz", napadači su pobegli u obližnju šumu, dok je kasnije na mesto ovog incidenta došla i policija. Već na