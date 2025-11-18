SAD: Sankcije Rosnjeftu i Lukoilu smanjuju ruske prihode od nafte

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da sankcije uvedene protiv ruskih naftnih kompanija Rosnjefta i Lukoila već umanjuju prihode Rusije od nafte i da će verovatno dugoročno da smanje količinu ruske nafte na tržištu.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) navela je da analiza uticaja sankcija, uvedenih 22. oktobra, pokazuje da mere smanjuju ruske prihode obaranjem cena ruske nafte, čime se ograničava sposobnost Moskve da finansira rat u Ukrajini, preneo je Rojters. Sankcije predviđaju da kompanije do 21. novembra obustave poslovanje sa Rosnjeftom i Lukoilom, uz rizik isključenja iz finansijskog sistema zasnovanog na dolaru za one koje ih prekrše. OFAC je naveo da se više