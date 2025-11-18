Policija u Sremskoj Mitrovici: Zaplenjeno više od kilogram marihuane, osumnjičeni u pritvoru

NIN pre 53 minuta  |  FoNet
Policija u Sremskoj Mitrovici: Zaplenjeno više od kilogram marihuane, osumnjičeni u pritvoru
Policija je u Sremskoj Mitrovici uhapsila je D. T. (50) koji se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i prodaju droge nakon što je pregledom automobila kojim je upravljao nađeno i oduzeto 1,05 kilograma marihuane, saopšteno je iz PU Sremske Mitrovce. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Rešenjem sudije za prethodni postupak, D. T. je određen
