Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Čikaga

NIN pre 1 sat  |  Beta
Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Čikaga

Košarkaši Čikaga pobedili su danas Denver 130:127 i prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Bulse su predvodili Džoš Gidi sa 21 poenom, 14 skokova i šest asistencija i Ajo Dosunmu sa 21 poenom i Kevin Huerter sa 20 poena. Pobedi su doprineli Džejlen Smit sa 18 poena uz šest skokova, Dževon Karter sa 15 poena i Nikola Vučević sa osam poena, devet skokova i šest asistencija. U ekipi Denvera srpski centar Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, što je bio njegov osmi tripl-dabl u sezoni. Džamal Marej dodao je 34
