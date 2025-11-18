ABA liga: Sudije utakmice u Ljubljani donele ispravnu odluku

Radio sto plus pre 1 sat
ABA liga: Sudije utakmice u Ljubljani donele ispravnu odluku

“Pred kraj utakmice košarkaš Crvene zvezde u dresu sa brojem 0 Miler-Mekintajer je šutnuo za tri poena.

Lopta je prošla kroz obruč kada je sat pokazao da je ostalo 0,7 sekundi do kraja. Nakon pregledanja snimka, sudije su utvrdile da postoji jasan dokaz da postignuti koš nosi dva poena i da je do kraja utakmice ostalo još sekund. Sudije su pravilno primenile IRS protokol i donele ispravnu odluku", navodi se u saopštenju na sajtu ABA lige. Zvezda je sinoć u Ljubljani izgubila 86:87, u kontroverznoj završnici. Pri rezultatu 87:84 za Cedevita Olimpiju, bek Zvezde Kodi
