Jokić promašio šut za produžetak uz novi tripl-dabl - Čikago i Vučević iznenadili Nagetse

RTS pre 3 sata
Jokić promašio šut za produžetak uz novi tripl-dabl - Čikago i Vučević iznenadili Nagetse

Košarkaši Denver nagetsa izgubili su od Čikago bulsa rezultatom 130:127 (30:28, 33:36, 40:29, 27:34), a srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija.

Jokićev osmi tripl-dabl ove sezone u 13 utakmica nije bio dovoljan da se savladaju Čikago bulsi, koji su iznenadili Denver na njegovom terenu. Srpski košarkaš je do ovakvog učinka stigao već u 27. minutu meča (početak treće četvrtine) i to mu je najbrži tripl-dabl u sezoni. Ovo je Nagetsima bio prvi poraz kod kuće od početka sezone, a malo je falilo da se izvuku, jer je Jokić promašio trojku za produžetak. Jokić je na terenu proveo 39 minuta i upisao 36 poena, 18
