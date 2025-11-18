Vesli Klark u Hagu: Tači nije odgovoran za osvetu i nasilje; veterani OVK: Hvala, generale

RTS pre 1 sat
Vesli Klark u Hagu: Tači nije odgovoran za osvetu i nasilje; veterani OVK: Hvala, generale

Nekadašnji komandant snaga NATO-a u Evropi, general Vesli Klark, uporedio je, drugog dana svedočenja pred Sudom za ratne zločine OVK, Hašima Tačija sa liderima Američke revolucije, ocenjujući da kao politički predstavnik Oslobodilačke vojske Kosova nije mogao da bude odgovoran za "osvetu i individualne akte nasilja".

General Klark, koji se nalazio na čelu snaga NATO-a od 1997. do 2000. godine, rekao je i da OVK nije imala jasno definisan lanac komande, te da su se na čelu operativnih zona "nalazile jake ličnosti poput Ramuša Haradinaja, koje su rizikovale živote" tokom borbi sa srpskim snagama bezbednosti. "Nema dileme da je bilo osvete i nasilnih akcija protiv Srba", rekao je penzionisani američki general, navodeći da tokom svedočenja pred Specijalnim sudom nije video dokaze
