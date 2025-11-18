Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1809 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti isti kao pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,1 odsto i iznosi 101,1314 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 9,8 odsto, a od početka godine za 11,2 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Danas pre 4 sati
Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke o daljem jačanju saradnje

Danas pre 6 sati
Građani, najnovija odluka stupiće na snagu sutra u 8 časova: Evo šta nas čeka 18. novembra, zvanična informacija stigla iz NBS…

Građani, najnovija odluka stupiće na snagu sutra u 8 časova: Evo šta nas čeka 18. novembra, zvanična informacija stigla iz NBS

Alo pre 1 dan
Može li banka da "halucinira" – izazovi bankarskog sektora u eri veštačke inteligencije

Može li banka da "halucinira" – izazovi bankarskog sektora u eri veštačke inteligencije

RTS pre 3 sata
Pravosuđe u procesu digitalizacije

Pravosuđe u procesu digitalizacije

Politika pre 3 sata
Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju

Brnabić sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju

Euronews pre 6 sati
Brnabić se sastala sa potpredsednicom Svetske banke: Razgovori o daljem jačanju saradnje, posebno u oblastima zelene…

Brnabić se sastala sa potpredsednicom Svetske banke: Razgovori o daljem jačanju saradnje, posebno u oblastima zelene tranzicije (foto)

Kurir pre 6 sati

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

RTV pre 32 minuta
Evropska unija troši oko 10 odsto BDP-a na zdravstvenu zaštitu

Evropska unija troši oko 10 odsto BDP-a na zdravstvenu zaštitu

Politika pre 7 minuta
Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Od izvora problema do faktora stabilnosti i podrške privredi

Radar pre 1 sat
Jelena je svoj talenat otkrila u vreme korone, a onda je hobi postao posao: Čačanka stvara heklane torbe na drvetu, stari…

Jelena je svoj talenat otkrila u vreme korone, a onda je hobi postao posao: Čačanka stvara heklane torbe na drvetu, stari zanat dobila je u nasledstvo (foto)

Kurir pre 1 sat
Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Da li je Vučićeva „specijalna operacija“ obezbeđenje novca za kupovinu NIS-a prodajom zlata iz rezervi?

Danas pre 4 sati