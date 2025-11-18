Srednji kurs dinara za evro 117,1809 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1809 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti isti kao pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,1 odsto i iznosi 101,1314 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 9,8 odsto, a od početka godine za 11,2 odsto.