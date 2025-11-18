UKRAJINSKA KRIZA: Rusija FPV dronovima napala Nikopoljski okrug; Makron: Nadam se miru u Ukrajini pre 2027. godine

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1364. dan. Vršilac dužnosti načelnika Dnjepropetrovske administracije Vladislav Hajvanenko saopštio je da su dve osobe poginule, a tri ranjene u napadima ruske vojske na Nikopoljski okrug u Ukrajini, koji je izveden artiljerijom i FPV dronovima. Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je nadu da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027. godine, uz ocenu da su poslednjih nekoliko meseci obeležile odluke koje su bile prekretnice u ratu.

Predsednici Francuske i Ukrajine potpisali sporazum o isporuci Ukrajini sistema protivvazduhoplovne odbrane, borbenih aviona i raketa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nakon razgovora sa francuskim liderom Emanuelom Makronom juče u Parizu, izjavio je da je Ukrajina naručila sto borbenih aviona "rafal" od Francuske. Makron je izrazio nadu da će mir u Ukrajini biti postignut pre 2027. godine. U ruskom napadu na Nikopoljski okrug u Ukrajini poginule su dve
Euronews pre 19 minuta
Alo pre 44 minuta
