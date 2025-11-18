Vremeplov:Rođen srpski pisac Jovan Popović

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1905. godine rođen je srpski pisac Jovan Popović, pripadnik grupe literata koja je između dva svetska rata negovala socijalnu književnost. Posle zavođenja Šestojanuarske diktature 1929. osuđen je zbog komunističke propagande. Nakon oslobođenja Jugoslavije u Drugom svetskom ratu pokrenuo je i jedno vreme uređivao "Književne novine". Dela: zbirke pesama "Hadžija večnosti", "Lasta u mitraljeskom gnezdu", "Ples nad prazninom", proza "Lica u prolazu", "Istinite legende", "Reda mora da

Danas je utorak, 18. novembar, 322. dan 2025, Do kraja godine ima 43 dana. 9 - Rođen je rimski car Tit Flavije Vespazijan, osnivač dinastije Flavija. Tokom vladavine od 69. do smrti 79. ugušio je pobunu Jevreja u Palestini (Judeji) posle čega je započelo njihovo masovno raseljavanje širom carstva. U gradu Rimu izgradio je veličastvene građevine poput Koloseuma, Kapitola i Amfiteatra. 1095 - Počeo je crkveni sabor u Klermonu na kojem je papa Urban II pozvao crkvene
