Jokić ponovo do tripl-dabla, igrali i Bogdanović i Jović (video)

Prvi poraz Denvera kod kuće u sezoni

Čikago je pobedio Denver 130:127 i prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Bulse su predvodili Džoš Gidi sa 21 poenom, 14 skokova i šest asistencija i Ajo Dosunmu sa 21 poenom i Kevin Huerter sa 20 poena. Pobedi su doprineli Džejlen Smit sa 18 poena uz šest skokova, Dževon Karter sa 15 poena i Nikola Vučević sa osam poena, devet skokova i šest asistencija. U ekipi Denvera srpski centar Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl