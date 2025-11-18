Jokić ponovo do tripl-dabla, igrali i Bogdanović i Jović (video)

Sportski žurnal pre 21 minuta
Prvi poraz Denvera kod kuće u sezoni

Čikago je pobedio Denver 130:127 i prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Bulse su predvodili Džoš Gidi sa 21 poenom, 14 skokova i šest asistencija i Ajo Dosunmu sa 21 poenom i Kevin Huerter sa 20 poena. Pobedi su doprineli Džejlen Smit sa 18 poena uz šest skokova, Dževon Karter sa 15 poena i Nikola Vučević sa osam poena, devet skokova i šest asistencija. U ekipi Denvera srpski centar Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl
NIN pre 6 minuta
Hot sport pre 26 minuta
Hot sport pre 11 minuta
Sportski žurnal pre 1 minut
Sport klub pre 26 minuta
Nova pre 21 minuta
B92 pre 31 minuta
Danas pre 31 minuta
NIN pre 6 minuta
Hot sport pre 26 minuta
Hot sport pre 11 minuta
Sportski žurnal pre 26 minuta