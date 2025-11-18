Đedović: Analiziramo mogućnosti za dodatni uvoz naftnih derivata

Sputnik pre 3 sata
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su naftne kompanije u prethodnom periodu tri puta povećale uvoz derivata i da se analiziraju mogućnosti za dodatni uvoz, kao i dostupnost logističkih kapaciteta, i pozvala kompanije da dostave maksimalne uvozne kapacitete za naredne sedmice.

Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razmatrana je situacija u vezi sa snabdevanjem naftnim derivatima domaćeg tržišta, a predstavnici naftnih kompanija izvestili su o rezervama derivata na benzinskim stanicama i skladištima, realizaciji uvoza benzina, dizela i tečnog naftnog gasa u novembru. Na zahtev ministarke, kompanije će dostaviti maksimalne uvozne kapacitete za naredne sedmice dok će
