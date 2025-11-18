Maestralni Jokić došao do novog tripl-dabla – a onda promašio za produžetak

Sputnik pre 6 sati
Maestralni Jokić došao do novog tripl-dabla – a onda promašio za produžetak

Pred utakmicu sa Čikagom, Denver nije mogao da bude siguran da će Nikola Jokić igrati zbog problema sa levom rukom, ali srpski as ne samo da je bio na parketu već je došao do novog tripl-dabla.

Košarkaši Čikaga uspeli su da prekinu Denverov niz od pet vezanih poraza i to uprkos neverovatnoj partiji Nikole Jokića koji je meč završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija. Srpski as je na parketu proveo 39 minuta, a ono što je bilo specifično jeste veliki broj šuta za tri. Dok je pogodio 12 od 20 puta, za tri je uspeo samo jednom iz sedam pokušaja pa je tako meč završio sa procentom šuta na 48 odsto. Sve je uspevao Jokić da uradi na terenu protiv
