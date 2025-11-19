Manji od Jagodine i idu na Mundijal, a Srbija ne

B92 pre 37 minuta
Manji od Jagodine i idu na Mundijal, a Srbija ne

Fudbalska reprezentacija Srbije iza sebe ima razočaravajuće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje su završili na trećem mestu svoje grupe i tako ostali bez šanse da se plasiraju na završni turnir.

Po okončanju evropskih i kvalifikacija onih u Severnoj i Centralnoj Americi protekle noći, dobili smo spisak 42 sigurnih putnika na Mundijal koji će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Najveću pažnju je privukao Kurasao, ostrvska država površinski manja od recimo grada Jagodine, koja je i po prostoru koji zauzima i po populaciji najmanja ikada koja će zaigrati na svetskom prvenstvu. Preostalih šest mesta će biti popunjeno u evropskom i
