Nemilosrdni ruski napad na zapad Ukrajine: Najmanje 20 mrtvih, desetine ranjenih

Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada na zapad Ukrajine od početka ruske invazije februara 2022.

BBC News pre 21 minuta
ruski napad na ternopolj, pogođena zgrada u ternopolju
REUTERS/Andriy Bodak
Pogođena zgrada u Ternopolju, gradu na zapadu Ukrajine

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a desetine su ranjene u ruskom napadu na grad Ternopolj, na zapadu Ukrajine, rekao je predsednik zemlje Vladimir Zelenski.

U napadu je pogođena devetospratna stambena zgrada.

Ranjeno je 66 ljudi, među njima 16 dece u jednom od najsmrotonosnijih napada na zapad Ukrajine od početka ruske invazije u februaru 2022.

Rusija je u noći između 18. i 19. novembra ispalila više od 470 dronova i 47 raketa na Ukrajinu u „drskom napadu“, rekao je Zelenski.

Tri okruga Harkova, drugog po veličini grada Ukrajine na istoku zemlje, pogođena su u masovnom napadu dronova u kojem je ranjeno više od 30 ljudi, među njima i deca, kažu ukrajinske službe.

Na fotografijama na društvenim mrežama vide se zgrade i automobili u plamenu, a mnogi regioni su ostali bez struje.

Zelenski je rekao da je došlo do „značajnog razaranja“ u Ternopolju, dodajući da su neki ljudi atrpani ispod ruševina.

Energetski objekti, saobraćajna i civilna infrastruktura oštećeni su i na drugim mestima u zapadnoj Ukrajini.

Energetski sektor u Ivano-Frankovskoj oblasti je takođe napadnut, a dvoje od troje ranjenih su deca.

Kritična infrastruktura i energetika pogođeni su u oblasti Lavova, na zapadu, rekao je Zelenski, dok je šef regiona rekao da je pogođen energetski objekat.

ruski napad na zapad ukrajine, zgrada u plamenu u ternopolju
@zinkevich_igor
Spasioci na mestu napada u Ternopolju

Zelenski, koji je u Turskoj na razgovorima sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, pozvao je saveznike Ukrajine da pomognu.

„Svaki drzak napad na običan život pokazuje da je pritisak na Rusiju nedovoljan. Efikasne sankcije i pomoć Ukrajini mogu to da promene.

„Rusija mora da odgovara, a mi da ostanemo usredsređeni na jačanje odbrambene moći kako bismo obarali ruske rakete i dronove", napisao je na mrežama.

Uoči odlaska u Tursku, ukrajinski predsednik je rekao da želi da „intenzivira“ mirovne pregovore pre sastanka, ali je Kremlj saopštio da nijedan ruski predstavnik neće doći u Ankaru.

Kako se približava četvrta godišnjica početka ruske invazije, Moskva i Kijev ostaju na dijametralno suprotnim stavovima kako okončati rat.

Ranije u novembru, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da se ruski uslovi za mirovni sporazum nisu promenili otkako ih je predsednik Vladimir Putin izneo 2024. godine.

(BBC News, 11.19.2025)

BBC News

