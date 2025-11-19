Pred suđenje za tragediju u Kočanima: ‘Tražim pravdu za sina jedinca’

BBC News pre 43 minuta | Dejana Vukadinović - BBC

BBC/Dejana Vukadinović Fotografije žrtava tragedije u Kočanima na velikom transparentu

Pravda.

Reč koja je najviše odjekivala tokom protestnog skupa Marš anđela 15. novembra ulicama Skoplja, glavnog grada Severne Makedonije.

Tih šest slova bilo je ispisano i na gotovo svim transparentima okupljenih.

Jednom mesečno, porodice žrtava tragedije u Kočanima, malom mestu na istoku zemlje, organizuju protestno okupljanje.

Traže da se utvrdi ko je odgovoran za izbijanje požara u noći između 15. i 16. marta u noćnom klubu, kada je poginulo 63 ljudi, a više od 200 povređeno.

Optužnica je podneta u junu, ali je potvrđena tek nekoliko meseci kasnije.

Krivični sud u Skoplju, nadležan za slučaj, najavio je prvo saslušanje optuženih za 19. novembar.

Ovo je jedan od najopsežnijih i najsloženijih postupaka do sada pokrenutih u Severnoj Makedoniji, kaže Darko Avramovski iz koalicije „Svi za pravično suđenje".

„Više od 30 optuženih, veliki broj oštećenih i svedoka, obimna dokumentacija i dug vremenski period obuhvaćen optužnicom (od propusta u inspekcijskom nadzoru do događaja kobne večeri) prirodno najavljuju dug i složen proces.

„To znači da sud čekaju ozbiljni organizacioni izazovi, iako postoji jasna obaveza da se obezbedi pravedno, profesionalno i efikasno suđenje", objašnjava za BBC na srpskom u pisanom odgovoru.

'Samo nas lažu i obmanjuju'

Među poginulima je i sin jedinac Dragija Stojanova.

Između nade i vere u pravedno suđenje, u njemu provejava i senka sumnje nastala dosadašnjim radom institucija.

„Od sticanja nezavisnosti (više od tri decenije) nijedno suđenje se nije završilo kako treba, uglavnom su predmeti ostajali u fioci.

„Samo nas lažu i obmanjuju - godinama gledamo iste političke likove kao i vi u Srbiji", kaže ogorčeno za BBC na srpskom.

Razočaranost u tromost sistema primećivala sam i na licima drugih članova porodica žrtava i povređenih u požaru.

„Ako suđenje ne bude išlo kako treba, nastavićemo da protestujemo, ali mislim da moramo i da radikalizujemo.

„Nastaviću da se borim i tražim pravdu zbog drugih roditelja i njihove dece, da sutra mogu da žive mirno i bezbrižno, da se ne plaše da izađu u noćni klub", kaže odlučno.

Ali utisak mu je da je čitav slučaj skrajnut i da se ljudi više vode mišlju „nije moje dete poginulo, što da izlazim".

„Vama (Srbiji) svaka čast, borbeniji ste, a kod nas nije tako i loše je", dodaje Stojanov.

BBC/Dejana Vukadinović Dragiju Stojanovu je u martu poginuo sin jedinac

U Beogradu je 15. marta, dan pre tragedije u Kočanima, održan jedan od najvećih protesta u novijoj istoriji.

Okidač za antivladine demonstracije u Srbiji bio je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je živote izgubilo 16 ljudi, a jedna devojka je i dalje teško povređena.

Iako se vodi nekoliko postupaka, ni godinu dana od tragedije, nijedno suđenje nije počelo.

BBC/Dejana Vukadinović 'Tražimo pravdu' - glavna poruka na protestu u Skoplju 15. novembra

Proces koji može da traje godinama

Požar u noćnom klubu „Puls" izazvale su varnice pirotehničkih sredstava, korišćene za svetlosne efekte na koncertu popularne hip-hop grupe DNK, saopštio je Panče Toškovski, ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Dan posle jedne od najvećih tragedija u balkanskoj državi, 17. marta, privedeno je više desetina ljudi, među kojima su i zvaničnici vlasti.

Tužilaštvo u Kočanima je u junu dostavilo tamošnjem sudu optužnicu kojom se 35 ljudi i tri kompanije terete „za ozbiljna kršenja, od falsifikovanih dozvola do propusta u službenoj dužnosti".

Objekat nije ispunjavao minimalne tehničke uslove potrebne za ugostiteljstvo, nije imao dozvolu za rekonstrukciju, poseban izveštaj o zaštiti od požara, kao ni plan i procenu o zaštiti i potencijalnom spašavanju, navedeno je u optužnici.

Na optuženičkoj klupi bi, između ostalih, trebalo da se nađu bivši ministar ekonomije, Krešnik Bekteši, zatim nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu privrede Razmena Čekić Đurović, rukovodilac, službeno lice i mlađi saradnik u ministarstvu.

Optuženi su i bivši direktor Tržišnog inspektorata i inspektori, vlasnica firme koja je izradila elaborat za korišćenje tog objekta kao diskoteke, sin vlasnika kluba, gradonačelnik Kočana u trenutku nesreće Ljupčo Papazov, kao i njegovi prethodnici, Ratko Dimitrijevski i Nikolčo Ilijev.

Tokom 13 godina rada ili time što nisu ništa preduzeli doprineli su da dođe do tragedije, što se posebno odnosi na službenike i funkcionere, piše u optužnici.

BBC/Dejana Vukadinović 'Kriv je sistem, nije nesrećni slučaj. To je bila neodgovornost. Pravda za našu decu' - jedna od poruka sa protesta u Skoplju 15. novembra

Slučaj je potom preuzeo Krivični sud u Skoplju, pošto je utvrđeno da Osnovni sud u Kočanima nema dovoljno sudija i resursa za sprovođenje tako velikog postupka.

Optužnica je potvrđena u oktobru.

Dokazni materijal je obiman, ali će postupak biti efikasan i pravedan, a na njemu će raditi prošireni tim od 15 javnih tužilaca, poručio je Ljupčo Kocevski, državni tužilac Severne Makedonije.

„Javno tužilaštvo će preduzeti sve što je u njegovoj nadležnosti, nećemo dozvoliti da se bilo koje ročište odloži krivicom tužilaštva", dodao je.

Ukoliko se dokaže krivica, optuženima prete kazne i do 20 godina zatvora.

Dinamika procesa zavisiće od pravne održivosti optužnice, koliko je individualna odgovornost svakog optuženog jasno razgraničena i koliko je sud sposoban da održava stabilan tempo ročišta bez čestih odlaganja, ukazuje pravnik Avramovski.

„Teško je očekivati 'brzu pravdu' u predmetu ovakvih razmera.

„U praksi, ovako složeni procesi traju godinama, čak i kada postoji najbolja volja da se efikasno sprovedu", dodaje.

BBC/Dejana Vukadinović 'Sistem pulsira u ritmu korupcije' - jedan od transparenata na protestu 15. novembra u Skoplju

'Nećemo tišinu, hoćemo pravdu'

Ispred zgrade Suda u centru Skoplja, u kojoj bi trebalo da bude saslušanje optuženih, 15. novembra su se obraćali majke, braća, sestre i očevi stradalih u požaru.

Razlikovala se jačina glasa kojom su govorili, ali je poruka bila ista - da institucije počnu da rade svoj posao.

„Tražimo da suđenje bude pravedno, transparentno, bez pritisaka i sakrivanja dokaza.

„Naši najmiliji nisu više među nama i nećemo da dozvolimo da ostanu statistički broj i predmet zakopan u fioci.

„Tražimo pravdu, a ne žaljenje, nećemo tišinu, hoćemo pravdu", poručila je Rozeta Džamova, sestra poginulog mladića.

Porodice žrtava s pravom smatraju da je postupak spor, ali priprema tako opsežne optužnice i organizacija prvog ročišta zahtevaju vreme, ukazuje Darko Avramovski.

„Najvažnije je da postupak, kada jednom počne, bude pravno održiv, jer duga, ali nepravilno formulisana istraga i optužnica mogu dovesti do ukidanja presuda i novih odlaganja, što bi dodatno naškodilo porodicama žrtava.

Ceo slučaj naziva testom za sud i celokupni pravosudni sistem.

„Sistem mora da obezbedi pravdu i povrati poverenje javnosti", zaključuje pravnik.

