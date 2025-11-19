Knjiga "F 32" Aleksandra Stankovića predstavljena u Beogradu: "Mi smo kao svi drugi, samo ponekad navlačimo osmeh na lice" (foto)

Autor ističe važnost diskusije o mentalnom zdravlju Knjiga ima cilj da inspiriše i pruži nadu ljudima koji se suočavaju sa depresijom kroz podršku i primer drugih Knjiga "F 32 autora Aleksandra Stankovića predstavljena je večeras u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru.

Kako je objasnio autor, reč je o nastavku njegove prve knjige "Iz svoje kože, koja govori o dugogodišnjoj borbi protiv kliničke depresije. Pre početka promocije, Stanković je izjavio za Tanjug da naslov knjige "F 32 predstavlja medicinsku šifru za depresiju i dodao da novo izdanje govori o reakcijama ljudi na njegovo javno progovaranje o bolesti. "Pišem o tome kako su ljudi reagovali na činjenicu da je jedna poznata osoba otvorila dušu i iznela probleme koje ima u