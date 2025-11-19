Kozarev u Bukureštu sa državnim sekretarom MSP Rumunije: "Obostrano je potvrđena volja za nastavak saradnje"

Rumunija će učestvovati na Specijalizovanoj izložbi 'Ekspo 2027' u Beogradu Naglašena je važnost ubrzanja integracije Srbije u Evropsku uniju Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev sastao se u Bukureštu sa državnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova Rumunije Klarom Staiku.

Sagovornici su konstatovali da su odnosi dve zemlje na visokom nivou, praćeni tradicionalnim prijateljskim vezama dva naroda. - Obostrano je potvrđena volja za nastavak saradnje u oblastima od prioritetnog interesa, sa naglaskom na ekonomiji i kulturi - saopšteno je iz srpskog Ministarstva spoljnih poslova. Staiku je istakla da Rumunija nastavlja da pruža nedvosmislenu podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, na čemu joj je Kozarev zahvalio, kao i za dosadašnje