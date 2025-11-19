"Željko Mitrović je podelio otkaze zbog krađe": Voditelj Božo Dobriša se oglasio nakon šok odluke čelnika "Pinka": "Sve je raskrinkao brzo"
Blic pre 42 minuta
Željko Mitrović planira dalje promene u kompaniji kako bi ispravio nepravde i nepravilnosti.
Njegova objava na Instagramu izazvala je lavinu komentara i reakcija javnosti. Nakon što je Željko Mitrović dao otkaze i raspustio ceo tim Teatra Odeon, oglasio se Božo Dobriša, crnogorski voditelj Pink televizije i prokomentarisao potez vlasnika "Pinka". Božo Dobriša tvrdi da je Željko Mitrović podelio otkaze zbog navodne krađe od strane zaposlenih. - Željko je jako pametan čovek. On vrlo dobro zna šta ko radi jer je dobar psiholog. Samo testira ljude koliko