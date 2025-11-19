"Željko Mitrović je podelio otkaze zbog krađe": Voditelj Božo Dobriša se oglasio nakon šok odluke čelnika "Pinka": "Sve je raskrinkao brzo"

Blic pre 42 minuta
"Željko Mitrović je podelio otkaze zbog krađe": Voditelj Božo Dobriša se oglasio nakon šok odluke čelnika "Pinka": "Sve je…

Željko Mitrović planira dalje promene u kompaniji kako bi ispravio nepravde i nepravilnosti.

Njegova objava na Instagramu izazvala je lavinu komentara i reakcija javnosti. Nakon što je Željko Mitrović dao otkaze i raspustio ceo tim Teatra Odeon, oglasio se Božo Dobriša, crnogorski voditelj Pink televizije i prokomentarisao potez vlasnika "Pinka". Božo Dobriša tvrdi da je Željko Mitrović podelio otkaze zbog navodne krađe od strane zaposlenih. - Željko je jako pametan čovek. On vrlo dobro zna šta ko radi jer je dobar psiholog. Samo testira ljude koliko
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Bilo im malo, pa ga potkradali": Voditelj otkrio zašto Željko Mitrović deli otkaze, saznao šta su radili zaposleni

"Bilo im malo, pa ga potkradali": Voditelj otkrio zašto Željko Mitrović deli otkaze, saznao šta su radili zaposleni

Mondo pre 27 minuta
Pozvali smo Sanju Marinković i evo šta nam je rekla o tome što je njen gazda Željko Mitrović rastustio Teatar Odeon u kome je…

Pozvali smo Sanju Marinković i evo šta nam je rekla o tome što je njen gazda Željko Mitrović rastustio Teatar Odeon u kome je bila PR

Nova pre 27 minuta
Božo dobriša u jeku skandala otkriva zašto je Željko Mitrović podelio otkaze na pinku: "s njim se ne treba igrati, raskrinkao…

Božo dobriša u jeku skandala otkriva zašto je Željko Mitrović podelio otkaze na pinku: "s njim se ne treba igrati, raskrinkao je šemu" svi detalji

Kurir pre 32 minuta
Otkriveno da li je jovana Jeremić na željkovom spisku za otkaz Isplivao snimak, na sastanku se sve saznalo

Otkriveno da li je jovana Jeremić na željkovom spisku za otkaz Isplivao snimak, na sastanku se sve saznalo

Alo pre 32 minuta
Voditelj Pinka nije štedeo reči za Mitrovića Progovorio o otkazima, pa otkrio strogo poslovnu tajnu

Voditelj Pinka nije štedeo reči za Mitrovića Progovorio o otkazima, pa otkrio strogo poslovnu tajnu

Alo pre 22 minuta
"Nije tu u pitanju lojalnost, već i krađa" Voditelj Pinka razotkriva zašto je Željko Mitrović podelio otkaze

"Nije tu u pitanju lojalnost, već i krađa" Voditelj Pinka razotkriva zašto je Željko Mitrović podelio otkaze

Telegraf pre 47 minuta
Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Željko MitrovićPink televizija

Zabava, najnovije vesti »

Međunarodni dan muškaraca: Zašto se obeležava na ovaj datum i gde se praznuje u svetu

Međunarodni dan muškaraca: Zašto se obeležava na ovaj datum i gde se praznuje u svetu

Blic pre 17 minuta
(Foto) Jelena Đoković u mini suknji: Zasenila sve izgledom - istakla zategnute noge, Novak se ne odvaja od nje

(Foto) Jelena Đoković u mini suknji: Zasenila sve izgledom - istakla zategnute noge, Novak se ne odvaja od nje

Blic pre 12 minuta
Darko i Katarina Lazić napustili Srbiju: Otišli sa ćerkom u toplije krajeve, voze se brodom i jedu morske plodove (Foto)

Darko i Katarina Lazić napustili Srbiju: Otišli sa ćerkom u toplije krajeve, voze se brodom i jedu morske plodove (Foto)

Blic pre 22 minuta
Ćerka Ane Nikolić ide u privatnu školu, svako jutro ustaje u šest i putuje autobusom u Sopot

Ćerka Ane Nikolić ide u privatnu školu, svako jutro ustaje u šest i putuje autobusom u Sopot

Hello pre 2 minuta
Otkriveno zašto kamiondžije stavljaju toalet papir na šoferšajbnu

Otkriveno zašto kamiondžije stavljaju toalet papir na šoferšajbnu

Blic pre 27 minuta