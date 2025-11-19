Brnabić u Briselu: Većina obaveza iz non-pejpera ispunjena, čeka se otvaranje Klastera 3

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Briselu da je pravi trenutak da se u pregovorima sa Evropskom unijom otvori Klaster 3, ali ćemo tek videti da li će se to dogoditi.

Brnabić je medijima iz Srbije rekla da je završena većina stvari iz non-pejpera, kojim se od Srbije traži usvajanje medijskih zakona, formiranje Saveta REM, usvajanje izmena Zakona o biračkom spisku i procesuiranje slučaja Banjska. Navela je da su medijski zakoni usvojeni, da je REM formiran sa osam od devet članova, da će biti usvojen Zakon o gasu, da su poslati pozivi za komisiju koja se odnosi na birački spisak, a da se o Banjskoj razgovara „na drugom nivou“.