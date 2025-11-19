Od uvoznika postala jedan od najvećih izvoznika hrane u Evropi: Kako je Poljska iskoristila evropske fondove?

Izvoz poljoprivrede i prehrambene industrije, tzv. „agrifud“ sektora 2004. godine iznosio je pet milijardi evra.

Dvadeset godina kasnije, 2024. godine izvoz ovog sektora iznoisla je 53,8 milijardi evra, deset puta više. Koga god da pitate u ovoj zemlji šta je doprinelo udesetostručavanju izvoza poljoprivrede i hrane, reći će – ulazak u EU. Te 2004. godine Poljska je postala članica Evropske unije i dobila pristup EU fondovima. Do danas ovo je zemlja koja je najveći korisnik tih fondova, uzor svim novim članicama, a nema sumnje i zemljama kandidatima među kojima se nalazi i