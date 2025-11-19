Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio zakon o objavi dokumenata iz istrage o Epstinu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio zakon o objavi dokumenata iz istrage o Epstinu

Predstavnički dom američkog Kongresa danas je sa 427 glasova za i jednim protiv usvojio zakon kojim se nalaže Ministarstvu pravde da javno objavi sva dokumenta iz istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, objavio je CNN.

Za usvajanje zakona bila je potrebna dvotrećinska većina, a protiv je glasao samo republikanski poslanik Klej Higins iz Luizijane. Zakon sada ide u Senat, gde lideri Republikanske stranke, koja ima većinu, moraju brzo da odluče da li će ga usvojiti i proslediti predsedniku Donaldu Trampu, koji mora da ga potpiše da bi stupio na snagu. Tramp je rekao da će potpisati zakon ako ga Kongres usvoji, iako je mesecima to nazivao „demokratskom prevarom“. Higins je posle
