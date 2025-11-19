Sindikat Centar – GSP Beograd: Tender za nove autobuse biće odložen do 19. decembra

Danas pre 11 minuta  |  Beta
Sindikat Centar – GSP Beograd: Tender za nove autobuse biće odložen do 19. decembra

Rok za podnošenje ponuda na tenderu za nabavku novih 150 gradskih autobusa za Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd, biće odložen do 19. decembra ove godine, saopštio je danas sindikat „Centar – GSP Beograd“.

Sindikat je u saopštenju naveo da do odlaganja dolazi jer nijedan potencijalni ponuđač nije uspeo da obezbedi finansijski lizing, „zbog lošeg kreditnog rejtinga grada Beograda i GSP-a“. Procenjena vrednost tog posla je 7,8 milijardi dinara bez PDV-a, a predmet nabavke je 80 solo autobusa i 70 zglobnih na komprimovani prirodni gas (CNG). „Podsećamo da je u poslednjih godinu dana gradonačelnik Beograda (Aleksandar Šapić) više puta ponovio obećanje da će biti
Nova pre 26 minuta
N1 Info pre 36 minuta
