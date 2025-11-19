Umetnici upozoravaju EU da nam „kuća gori“

Danas pre 37 minuta  |  Aleksandra Ćuk
Umetnici upozoravaju EU da nam „kuća gori“

„Apsolutno je moralna dužnost Evropske unije da pomogne kulturnom i kreativnom sektoru, jer su to evropske vrednosti o kojima se toliko govori u Briselu i Strazburu.

Ali reči su jedno, a dela drugo“, poručila je Irena Joveva na jučerašnjem neformalnom sastanku sa predstavnicima kulturnog i kreativnog sektora, na kojem su govorili Tihomir Stanić, Darko Tomović, Nenad Hadži Maričić, Janko Baljak, Dejan Atanacković, Milica Pekić (NKSS), Ljubiša Jovanović, Dušan Kovačević (Egzit), Zdravko Vulin („Moj Bač“), kao i Maja i Ivan Lalić iz Mikser festivala. Tokom razgovora naveden je niz problema sa kojima se sektor suočava, a dinamika
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Tihomir Stanić sinoć je otišao u penziju, za HELLO! otkrio kako će izgledati njegov život od 18. novembra

Tihomir Stanić sinoć je otišao u penziju, za HELLO! otkrio kako će izgledati njegov život od 18. novembra

Hello pre 4 sati
Projekat Nišvila dobio podršku na konkursu EU: Ko će izvesti „Melodičnu senku“ kada su svi radnici otpušteni?

Projekat Nišvila dobio podršku na konkursu EU: Ko će izvesti „Melodičnu senku“ kada su svi radnici otpušteni?

Danas pre 11 sati
Irena Joveva: „Evropa ima obavezu da kulturi pomogne delima, a ne rečima“ (VIDEO)

Irena Joveva: „Evropa ima obavezu da kulturi pomogne delima, a ne rečima“ (VIDEO)

Danas pre 15 sati
Tihomir Stanić: Svi smo se uplašili za zdravlje Dijane Hrke i rešenost da ide do kraja

Tihomir Stanić: Svi smo se uplašili za zdravlje Dijane Hrke i rešenost da ide do kraja

Danas pre 1 dan
"Pio sam 2 litre žestine dnevno, imao sam pun ranac tekile" Tihomir Stanić godinama vodio borbu sa alkoholom" i dalje vraćam…

"Pio sam 2 litre žestine dnevno, imao sam pun ranac tekile" Tihomir Stanić godinama vodio borbu sa alkoholom" i dalje vraćam dug od pola miliona evra"

Kurir pre 1 dan
Milion evra Evropske unije za projekat KotorArt-a o klasičnoj muzici

Milion evra Evropske unije za projekat KotorArt-a o klasičnoj muzici

Beta pre 5 dana
Kanada želi da učestvuje na Evroviziji: "Kao Kanađani imamo mnogo toga da ponudimo"

Kanada želi da učestvuje na Evroviziji: "Kao Kanađani imamo mnogo toga da ponudimo"

Euronews pre 5 dana

Ključne reči

Evropska UnijaExitBriselTihomir StanićEUStrazburDušan KovačevićBač

Kultura, najnovije vesti »

Umetnici upozoravaju EU da nam „kuća gori“

Umetnici upozoravaju EU da nam „kuća gori“

Danas pre 37 minuta
INTERVJU Kristina Jovanović Kika: Svi mi smo zauvek deca, samo je potrebno spustiti gard

INTERVJU Kristina Jovanović Kika: Svi mi smo zauvek deca, samo je potrebno spustiti gard

Danas pre 2 sata
Autobiografsko filmsko putovanje Nikole Ležaića na 31. FAF-u: Kako je ovde tako zeleno?

Autobiografsko filmsko putovanje Nikole Ležaića na 31. FAF-u: Kako je ovde tako zeleno?

Danas pre 1 sat
6 najboljih humorističkih serija koje nemaju lošu sezonu

6 najboljih humorističkih serija koje nemaju lošu sezonu

Danas pre 3 sata
„Parobrod Vili” promenio svet animacije

„Parobrod Vili” promenio svet animacije

Politika pre 12 minuta