Kup izazivača: Odbojkaši Karađorđa u šesnaestini finala

Kurir pre 7 minuta
Odbojkaši Karađorđa plasirali su se večeras u šesnaestinu finala Kupa izazivača, pošto su na gostujućem terenu u Novom Mestu u revanš meču pobedili Krku 3:0 (25:27, 28:26, 25:22).

U prvom meču, odigranom u Topoli, Karađorđe je pobedio Krku 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25, 15:4). Karađorđe su do pobede predvodili Aleksandar Gmitrović sa 19 i Aldin Oković sa 17 poena. Najbolji kod Krke bili su Matic Rojnik sa 14, Danijel Koncilja sa 13 i Luka Lindič sa 12 poena. Karađorđe će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv ukrajinskog Horodoka (10. decembar i 7. januar).
Ključne reči

OdbojkaKarađorđeTopola

