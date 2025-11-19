Luka Dončić ušao u MVP trku! Brutalna partija Slovenca i jasna poruka za Jokića i ekipu!

Slovenački as Luka Dončić ušao je u trku za MVP trofej NBA lige.

Igraju Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo sjajno od starta sezone, ali je Luka Dončić dokazao da ni sa njim nema šale. U pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Juta Džeza (140:126), Dončić je imao učinak od 37 poena, deset asistencija i pet skokova, te je bio najzaslužniji za trijumf svog tima. Pored njega istakao se Ostin Rivs koji je ubacio 26 poena, dok je kod Jute vredan pomena bio tandem Kejonte Džordž - Lauri Markanen. Džordž je ubacio 34, a