(FOTO) Kristijano Ronaldo u Beloj kući uz saudijskog prestolonaslednika i Ilona Maska

Svetska fudbalska zvezda Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri u Beloj kući zajedno sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije princom Mohamedom bin Salmanom i američkim milijarderom i vlasnikom Tesle Ilinom Maskom.

Pred događaj, američki predsednik Donald Tramp rekao je da mu je čast da ugosti Ronalda, koji je svojom ulogom u saudijskoj fudbalskoj ligi postao lice modernizacije zemlje pod vođstvom prestolonaslednika, prenosi danas BBC. Zvaničnik Bele kuće ranije je potvrdio prisustvo Ronalda, ali nije precizirao da li je on deo zvanične delegacije Bin Salmana. Tramp je tokom govora pohvalio bliže veze sa Saudijskom Arabijom i nazvao je "važnim partnerom van NATO-a" ističući i