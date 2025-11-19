(FOTO) Kristijano Ronaldo u Beloj kući uz saudijskog prestolonaslednika i Ilona Maska

N1 Info pre 58 minuta  |  Tanjug
(FOTO) Kristijano Ronaldo u Beloj kući uz saudijskog prestolonaslednika i Ilona Maska

Svetska fudbalska zvezda Kristijano Ronaldo prisustvovao je večeri u Beloj kući zajedno sa prestolonaslednikom Saudijske Arabije princom Mohamedom bin Salmanom i američkim milijarderom i vlasnikom Tesle Ilinom Maskom.

Pred događaj, američki predsednik Donald Tramp rekao je da mu je čast da ugosti Ronalda, koji je svojom ulogom u saudijskoj fudbalskoj ligi postao lice modernizacije zemlje pod vođstvom prestolonaslednika, prenosi danas BBC. Zvaničnik Bele kuće ranije je potvrdio prisustvo Ronalda, ali nije precizirao da li je on deo zvanične delegacije Bin Salmana. Tramp je tokom govora pohvalio bliže veze sa Saudijskom Arabijom i nazvao je "važnim partnerom van NATO-a" ističući i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Danas pre 58 minuta
Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Radio 021 pre 58 minuta
Kristijano Ronaldo večerao u Beloj kući kod Trampa: Doveo Georginu, pravio selfije s Maskom

Kristijano Ronaldo večerao u Beloj kući kod Trampa: Doveo Georginu, pravio selfije s Maskom

Mondo pre 57 minuta
Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

BBC News pre 1 sat
Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

NIN pre 1 sat
Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Kristijano Ronaldo sa saudijskim princem u Beloj kući

Južne vesti pre 1 sat
Tramp ugostio Kristijana Ronalda i Ilona Maska u Beloj kući: Večera postala šou

Tramp ugostio Kristijana Ronalda i Ilona Maska u Beloj kući: Večera postala šou

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoFudbalNATOBBCBela kućaKristijano RonaldoDonald TrampTesla

Svet, najnovije vesti »

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

N1 Info pre 47 minuta
(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

(BLOG) Posle prekida štrajka glađu: Dijana Hrka i Milomir Jaćimović i dalje u šatorima

N1 Info pre 17 minuta
Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

Požar u rumunskoj luci Konstanca, vatrogasci ga gasili četiri sata

RTV pre 38 minuta
Pred suđenje za tragediju u Kočanima: 'Tražim pravdu za sina jedinca'

Pred suđenje za tragediju u Kočanima: 'Tražim pravdu za sina jedinca'

BBC News pre 43 minuta
Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

Orban: Fon der Lajen ponovo traži više novca za Ukrajinu, astronomska suma koja ne postoji

RTV pre 18 minuta