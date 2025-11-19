(FOTO) Sukob s policijom tokom pljačke zlatare u Kalesiji: Jedan kradljivac ubijen, zlato ispadalo tokom bega

Prava drama odvijala se rano jutros u Kalesiji, u BiH, kada su naoružani pljačkaši pokušali da opljačkaju zlataru u centru grada nakon čega je izbio sukob sa policijom.

Pljačkaši su uspeli, barem za sada, da pobegnu, a jedan od njih je ranjen u sukobu sa policijom nakon čega je preminuo. Kako se nezvanično saznaje, ukupno su bila trojica pljačkaša, dvojica koji su pokušali da opljačkaju radnju dok je treći čekao u automobilu. Vlasnika zlatare su vezali prilikom čega je zadobio telesne povrede te je, kako saznaje N1 Sarajevo, prebačen na UKC gde mu se ukazuje pomoć. U nastavku dešavanja, pljačkaši su tokom bega od policije zapalili