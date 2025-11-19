Nemački dnevnik: Balkanu se mora jasno reći da će ući u EU, pa i Srbiji gde Vučić neće zauvek vladati

N1 Info pre 48 minuta  |  Beta
Zapadnom Balkanu se mora jasno reći da će postati deo Evropske unije, pa i Srbiji iako su njeni stanovnici u regionu najkritičniji prema EU, ali je potreban i odlučan nastup prema njenom autokratskom predsedniku Aleksandru Vučiću koji neće zauvek biti na vlasti, piše danas dnevnik TAZ (Tageszeitung).

Nemački dnevnik piše da je Zapadnom Balkanu još na samitu u Solunu 2003. godine obećano da može da postane deo Evropske unije, i da su se od tada samo "stalno ponavljala rukovanja, obećanja na samitima i izveštaji o napretku, sa minimalnim pomeranjem s mesta, i to pune 22 godine". List piše da je posao šefa nemačke diplomatije Johana Vadefula, "između ostalog da putuje po svetu i da se rukuje" i da je sada boravio na Zapadnom Balkanu, "gde u Evropu zjapi praznina".
