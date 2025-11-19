Japan pogodio veliki požar: vlasti upozoravaju da je rano za procene

Politika pre 22 minuta
Japan pogodio veliki požar: vlasti upozoravaju da je rano za procene

Sanae Takači poručila da će vlada pružiti maksimalnu podršku

Više od 170 objekata oštećeno je danas u velikom požaru koji je tokom noći zahvatio gusto naseljeno stambeno područje u japanskom gradu Oita, pri čemu je jedna osoba stradala, saopštili su lokalni zvaničnici. Policija je potvrdila da je na mestu požara pronađeno telo jedne osobe i pokušava da utvrdi da li je reč o 76-godišnjem muškarcu koji se vodi kao nestao, preneo je Kjodo. Vatrogasci su i više od 12 sati nakon izbijanja požara nastavili borbu sa požarom u luci
