Kurasao prvi put u istoriji na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Radio sto plus pre 1 sat
Kurasao prvi put u istoriji na Svetskom fudbalskom prvenstvu

Kurasao je takmičenje u Grupi B završio neporažen sa 12 bodova i prvi put u istoriji plasirao se na Svetsko prvenstvo.

Jamajka ima bod manje i igraće u interkontinentalnom baražu. Kurasao, karipsko ostrvo pod autonomijom Holandije, postao je najmanja nacija po broju stanovnika koja se plasirala na Mundijal. Prema podacima iz prošlog januara to ostrvo ima 156.115 stanovnika. Ekipu predvodi selektor Dik Advokat, koji noćas nije bio uz ekipu, pošto je morao da se vrati u Holandiju iz porodičnih razloga. Holandski trener svojevremeno je, između ostalog, predvodio selekcije Srbije,
