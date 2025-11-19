Britanija upozorava Putina zbog špijunskog broda; ruska ambasada: Uzdržite se od destruktivnih koraka

RTS pre 33 minuta
Britanija upozorava Putina zbog špijunskog broda; ruska ambasada: Uzdržite se od destruktivnih koraka

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Dve stambene zgrade uništene su u ruskom napadu na Ternopolj. Poginulo je 25 osoba, među kojima troje dece, saopštava Kijev. Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da je ruski izviđački brod primećen blizu ivice britanskih voda i upozorio predsednika Vladimira Putina da su spremni da odgovore. Britanske vlasti treba da se uzdrže od destruktivnih koraka i izbegnu stvaranje uslova za nastanak novih opasnih situacija, poručila je ruska ambasada u Londonu.

Ruska ambasada poručuje Londonu: Uzdržite se od destruktivnih koraka Britanske vlasti treba da se uzdrže od destruktivnih koraka i izbegnu stvaranje uslova za nastanak novih opasnih situacija, navodi se u saopštenju ruske ambasade u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon komentara britanskog ministra odbrane Džona Hilija u vezi sa ruskim brodom Jantar. Diplomatska misija je ukazala da Hilijeve izjave o navodnom poreklu ruskog broda doprinose degradaciji evropske
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Nema mesta za Zelenskog Šta donose tajne konsultacije Trampa i Putina: Mirovni plan od 28 tačaka i scenario ruskog analitičara…

Nema mesta za Zelenskog Šta donose tajne konsultacije Trampa i Putina: Mirovni plan od 28 tačaka i scenario ruskog analitičara

Večernje novosti pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA : Zelenski: Rusija mora da shvati da ne bi trebalo da bude nagrade za rat; Broj poginulih u ruskom raketnom…

UKRAJINSKA KRIZA : Zelenski: Rusija mora da shvati da ne bi trebalo da bude nagrade za rat; Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Ternopolj porastao na 20

RTV pre 48 minuta
Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

N1 Info pre 1 sat
Uživo najmanje 20 mrtvih u strahovitom udaru Stigla Putinova odmazda nakon napada NATO raketama (foto/video)

Uživo najmanje 20 mrtvih u strahovitom udaru Stigla Putinova odmazda nakon napada NATO raketama (foto/video)

Alo pre 33 minuta
Zelenski u Turskoj dok raste pritisak zbog navoda o umešanosti njegovog bliskog saradnika u korupciju

Zelenski u Turskoj dok raste pritisak zbog navoda o umešanosti njegovog bliskog saradnika u korupciju

Slobodna Evropa pre 1 sat
Erdogan uprkos izjavama rusa, najavio jedno Odmah nakon razgovora sa Zelenskim progovorio...

Erdogan uprkos izjavama rusa, najavio jedno Odmah nakon razgovora sa Zelenskim progovorio...

Alo pre 1 sat
Paklena noć u Ukrajini Ruski instant odgovor: Kijev gađao ATACMS raketama Rusiju, dobio kinžale, kalibre, geranje… (video)

Paklena noć u Ukrajini Ruski instant odgovor: Kijev gađao ATACMS raketama Rusiju, dobio kinžale, kalibre, geranje… (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaErdoganRojtersMinistar unutrašnjih poslovaLondonRusijaVaršavaPoljskakorupcijaKijevTurskapožarHarkovVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Danas pre 3 minuta
Loše vesti iz Ukrajine ne prestaju da stižu: Stručnjak za špijunažu predlaže „možda najbolju opciju“

Loše vesti iz Ukrajine ne prestaju da stižu: Stručnjak za špijunažu predlaže „možda najbolju opciju“

Danas pre 3 minuta
„Princ kojem Tramp udovoljava“: Ko je Mohamed bin Salman, prestolonaslednik Saudijske Arabije?

„Princ kojem Tramp udovoljava“: Ko je Mohamed bin Salman, prestolonaslednik Saudijske Arabije?

Danas pre 33 minuta
Litvanija ponovo otvara dva granična prelaza sa Belorusijom

Litvanija ponovo otvara dva granična prelaza sa Belorusijom

Danas pre 53 minuta
Ministarstvo SAD priznalo da poroti u postupku protiv Komija nije predočen krajnji tekst optužnice

Ministarstvo SAD priznalo da poroti u postupku protiv Komija nije predočen krajnji tekst optužnice

Nova pre 3 minuta