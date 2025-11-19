Britanija upozorava Putina zbog špijunskog broda; ruska ambasada: Uzdržite se od destruktivnih koraka

Rat u Ukrajini – 1365. dan. Dve stambene zgrade uništene su u ruskom napadu na Ternopolj. Poginulo je 25 osoba, među kojima troje dece, saopštava Kijev. Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da je ruski izviđački brod primećen blizu ivice britanskih voda i upozorio predsednika Vladimira Putina da su spremni da odgovore. Britanske vlasti treba da se uzdrže od destruktivnih koraka i izbegnu stvaranje uslova za nastanak novih opasnih situacija, poručila je ruska ambasada u Londonu.

