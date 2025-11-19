Gvadalahara i Monterej biće domaćini interkontinentalnog baraža za Svetsko prvenstvo

Gvadalahara i Monterej biće domaćini interkontinentalnog baraža za Svetsko prvenstvo

Meksički gradovi Gvadalahara i Monterej biće domaćini interkontinentalnog baraža za Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija.

Interkontinentalni baraž za Svetsko prvenstvo održaće se od 23. do 31. marta 2026. godine, a učešće su izborili su DR Kongo, Irak, Jamajka, Bolivija, Surinam i Nova Kaledonija. Žreb za interkontinentalni baraž održaće se u četvrtak od 13.00 časova, a dve najbolje reprezentacije izboriće plasman na Svetsko prvenstvo. DR Kongo i Irak su povlašćeni zbog mesta na Fifinoj rang listi i za plasman na SP igraće jednu utakmicu, dok će ostale reprezentacije morati dva puta
