Paunović pojačava reprezentaciju: Zbog papirologije nije mogao da igra protiv Engleza!

Očekuje se da bude stub naše odbrane u narednim godinama! Iako status Veljka Paunovića nije do kraja razrešen, očekuje se da će selektor koji se okitio zlatom na Svetskom prvenstvu sa Orlićima nastaviti saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije.

Od njega zbog toga očekuje da podigne nacionalni tim, koji je u kvalifikacijama za Mundijal prikazao ozbiljan pad forme. Prema navodima španskih medija, Paunović je spreman da u narednom ciklusu počne da gradi drugačiju reprezentaciju, dok u poslednja dva kvalifikaciona duela nije želeo da pravi velike rezove. Ako ostane na klupi, od marta ga čeka potpuno novi izazov – a jedan od igrača oko kojih bi mogao da formira odbranu jeste Bojan Kovačević. Mladi štoper je