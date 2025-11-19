NIS podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne dozvole za rad

NIS podneo OFAC-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u. Vlada usvojila set predloga zakona iz oblasti energetike - Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

OFAK izdao pojašnjenja o licenci za prodaju strane imovine Lukoila Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD može u bilo kojem trenutku da opozove licencu za prodaju strane imovine Lukoila, koja trenutno važi do 13. decembra, ako smatra da nisu uloženi dovoljni napori za završetak transakcije. Kako se navodi u objavljenim pojašnjenjima o licenci za prodaju strane imovine Lukoila, dozvoljava se vođenje pregovora o uslovima potencijalne
