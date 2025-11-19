Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

RTS pre 54 minuta
Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

Sneg je sinoć padao u pojedinim krajevima Srbije. Jutro pretežno oblačno i iznad većeg dela zemlje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od dva do šest, najviša dnevna od sedam do dvanaest stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, hladno i veći deo dana suvo. Temperatura do devet stepeni.

Na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od dva do šest, a najviša dnevna od sedam do dvanaest stepeni. Sneg je sinoć padao u Kraljevu, Kragujevcu, Užicu, Čačku,
Posle prvih snežnih padavina, danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 29 minuta
Oblaci se nadvili nad Srbijom Evo gde će padati kiša, a gde sneg

Alo pre 55 minuta
Danas promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa padavinama: Temperatura do 12

Telegraf pre 1 sat
Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

RTV pre 6 sati
Posle prvih snežnih padavina, danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 29 minuta
Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

RTS pre 54 minuta
Oblaci se nadvili nad Srbijom Evo gde će padati kiša, a gde sneg

Alo pre 55 minuta
Danas promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa padavinama: Temperatura do 12

Telegraf pre 1 sat
Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

RTV pre 6 sati