Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

Sneg je sinoć padao u pojedinim krajevima Srbije. Jutro pretežno oblačno i iznad većeg dela zemlje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od dva do šest, najviša dnevna od sedam do dvanaest stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, hladno i veći deo dana suvo. Temperatura do devet stepeni.

Na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od dva do šest, a najviša dnevna od sedam do dvanaest stepeni. Sneg je sinoć padao u Kraljevu, Kragujevcu, Užicu, Čačku,