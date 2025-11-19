Sneg u pranjanskom i dragačevskom kraju - bez struje više hiljada korisnika

RTS pre 52 minuta
Sneg u pranjanskom i dragačevskom kraju - bez struje više hiljada korisnika

Vlažan sneg izazvao je prekide u snabdevanju električnom energijom u pranjanskom kraju. Na području Dragačeva zbog kvara na nekoliko dalekovoda bez struje je više hiljada korisnika. Ekipe su na terenu očekuju da će problemi brzo biti rešeni. U Čačku kažu da nema većih problema.

Vlažan sneg izazvao je prekide u snabdevanju električnom energijom u pranjanskom kraju. Sve ekipe su od jutros na terenu i očekuje se da će se stanje tokom dana normalizovati. "Drugih problema nema", rekao je za RTS Milorad Dimitrijević načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac. Svi putni magistralni pravci su prohodni, ostali su očišćeni ili se čiste. Na području Dragačeva zbog kvara na nekoliko dalekovoda bez struje je više hiljada korisnika.
