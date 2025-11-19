Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

NOVI SAD - Jutarnja temperatura iznosiće danas od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu pretežno oblačno, hladno i veći deo dana suvo. Temperatura do 9 stepeni.

Biće pretežno oblačno i iznad većeg dela uglavnom suvo, samo na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U četvrtak umereno do