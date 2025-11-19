Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

RTV pre 33 minuta  |  RTS, RTV
Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

NOVI SAD - Jutarnja temperatura iznosiće danas od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu pretežno oblačno, hladno i veći deo dana suvo. Temperatura do 9 stepeni.

Biće pretežno oblačno i iznad većeg dela uglavnom suvo, samo na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. U četvrtak umereno do
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Snimak večerašnjeg privođenja bačulova: Evo šta kaže njegova žena! (video)

Snimak večerašnjeg privođenja bačulova: Evo šta kaže njegova žena! (video)

Pravda pre 2 sata
Zabelela se Srbija: Sneg veje u Užicu, Novoj Varoši, Arilju i na planinama: Kolaps na putevima u Čajetini, kamioni stoje, a…

Zabelela se Srbija: Sneg veje u Užicu, Novoj Varoši, Arilju i na planinama: Kolaps na putevima u Čajetini, kamioni stoje, a Čačani se sankaju (video)

Blic pre 2 sata
Kiša, sneg, a sad i poledica! Stiglo novo upozorenje RHMZ: U ovim delovima Srbije kiša će se lediti pri tlu

Kiša, sneg, a sad i poledica! Stiglo novo upozorenje RHMZ: U ovim delovima Srbije kiša će se lediti pri tlu

Dnevnik pre 2 sata
Odbornik Miša Bačulov priveden u porodičnoj kući

Odbornik Miša Bačulov priveden u porodičnoj kući

Glas Zaječara pre 2 sata
Ne gube vreme: Građani iskoristili mećavu da uživaju u zimskoj idili! Sneg iznenadio ovaj deo Srbije, ali su snežne ulice…

Ne gube vreme: Građani iskoristili mećavu da uživaju u zimskoj idili! Sneg iznenadio ovaj deo Srbije, ali su snežne ulice iskorišćene na pravi način! (video)

Kurir pre 3 sata
Zabelela se zapadna Srbija, vlažan sneg izazvao kolaps u saobraćaju, najkritičnije na planinskim prevojima

Zabelela se zapadna Srbija, vlažan sneg izazvao kolaps u saobraćaju, najkritičnije na planinskim prevojima

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Zabelela se zapadna Srbija, vlažan sneg izazvao kolaps u saobraćaju, najkritičnije na plannskm prevojima

Zabelela se zapadna Srbija, vlažan sneg izazvao kolaps u saobraćaju, najkritičnije na plannskm prevojima

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata

Ključne reči

VojvodinaNovi SadBanatSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

Oblačno i hladno, veći deo dana suvo

RTV pre 33 minuta
Oglasile se i Srbija vode u ovim delovima zemlje se očekuju obilne padavine građani da budu u pripravnosti

Oglasile se i Srbija vode u ovim delovima zemlje se očekuju obilne padavine građani da budu u pripravnosti

Dnevnik pre 1 sat
Snimak večerašnjeg privođenja bačulova: Evo šta kaže njegova žena! (video)

Snimak večerašnjeg privođenja bačulova: Evo šta kaže njegova žena! (video)

Pravda pre 2 sata
Zabelela se Srbija: Sneg veje u Užicu, Novoj Varoši, Arilju i na planinama: Kolaps na putevima u Čajetini, kamioni stoje, a…

Zabelela se Srbija: Sneg veje u Užicu, Novoj Varoši, Arilju i na planinama: Kolaps na putevima u Čajetini, kamioni stoje, a Čačani se sankaju (video)

Blic pre 2 sata
Kiša, sneg, a sad i poledica! Stiglo novo upozorenje RHMZ: U ovim delovima Srbije kiša će se lediti pri tlu

Kiša, sneg, a sad i poledica! Stiglo novo upozorenje RHMZ: U ovim delovima Srbije kiša će se lediti pri tlu

Dnevnik pre 2 sata