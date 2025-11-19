A samo što je zvezda pobedila u kupu... Odmah se oglasio Fudbalski savez Srbije

Sloven Ruma i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a imajući u vidu da je on prvotbino trebalo da se odigra znatno ranije, sada, kada su poznati svi učesnici osmine finala - neće se dugo čekati na parove naredne runde nadmetanja.

FOTO: FSS Podsetimo, Zvezda je u gostima eliminisala trećeligaša iz Kupa, posle čega je Fudbalski savez Srbije saopštio da će žreb osmine finala biti održan u četvrtak, 20. novembra od 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Plasman u osminu finala Kupa Srbije izborili su: Crvena zvezda, Novi Pazar, Vojvodina, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Jedinstvo (Ub), Mačva, Grafičar, OFK Vršac, Borac 1926 (Čačak), Zemun, Trajal, Dubočica i