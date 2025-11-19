A samo što je zvezda pobedila u kupu... Odmah se oglasio Fudbalski savez Srbije

Večernje novosti pre 36 minuta
A samo što je zvezda pobedila u kupu... Odmah se oglasio Fudbalski savez Srbije

Sloven Ruma i FK Crvena zvezda odigrlai su zanimljiv meč šesnaestine finala Kupa Srbije u fudbalu, a imajući u vidu da je on prvotbino trebalo da se odigra znatno ranije, sada, kada su poznati svi učesnici osmine finala - neće se dugo čekati na parove naredne runde nadmetanja.

FOTO: FSS Podsetimo, Zvezda je u gostima eliminisala trećeligaša iz Kupa, posle čega je Fudbalski savez Srbije saopštio da će žreb osmine finala biti održan u četvrtak, 20. novembra od 14 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Plasman u osminu finala Kupa Srbije izborili su: Crvena zvezda, Novi Pazar, Vojvodina, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Jedinstvo (Ub), Mačva, Grafičar, OFK Vršac, Borac 1926 (Čačak), Zemun, Trajal, Dubočica i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Trener Slovena posle poraza od zvezde: "Imali smo priliku da se pokažemo u najboljem svetlu i to smo iskoristili"

Trener Slovena posle poraza od zvezde: "Imali smo priliku da se pokažemo u najboljem svetlu i to smo iskoristili"

Kurir pre 22 minuta
Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Danas pre 1 sat
Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

RTS pre 1 sat
Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak

Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak

Sportski žurnal pre 1 sat
Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Sport klub pre 1 sat
Ivanić se izjednačio sa Pjanovićem

Ivanić se izjednačio sa Pjanovićem

Sportski žurnal pre 56 minuta
Milojević: Uslovi bili teški, najvažnije je da smo prošli dalje

Milojević: Uslovi bili teški, najvažnije je da smo prošli dalje

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaČačakNišŽrebNovi PazarPančevoVojvodinaFudbalski savezFSSIMTFudbalski savez SrbijeVršacParoviZemunRumaStara PazovaKup srbijeTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

U nedelju Beogradski polumaraton: Prijavljeno 5.000 učesnika iz 52 zemlje

U nedelju Beogradski polumaraton: Prijavljeno 5.000 učesnika iz 52 zemlje

N1 Info pre 21 minuta
FIFA rang lista: Srbija nazadovala na 37. mesto, Španija ostala prva

FIFA rang lista: Srbija nazadovala na 37. mesto, Španija ostala prva

RTV pre 11 minuta
Moneke, Nvora i Grejem putuju u Valensiju

Moneke, Nvora i Grejem putuju u Valensiju

Sportske.net pre 31 minuta
KK Crvena zvezda jednim video snimkom obradovala sve navijače (VIDEO)

KK Crvena zvezda jednim video snimkom obradovala sve navijače (VIDEO)

Danas pre 12 minuta
Srbija nazadovala na Fifinoj rang listi, Španija i dalje prva

Srbija nazadovala na Fifinoj rang listi, Španija i dalje prva

RTS pre 11 minuta