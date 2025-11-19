Zvezda lako kroz Rumu (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Od ranije je poznato 15 timova koji su prošli među najboljih 16 u Kupu Srbije

SLOVEN – CRVENA ZVEZDA 0:2 (0:1) Ruma - Stadion: Slovena. Gledalaca: 1.700. Sudija: Andrija Stojanović. Strelci: 0:1 Nemanja Radonjić u 17, 0:2 Mirko Ivanić u 57. minutu. SLOVEN: Ostojić, Koloni (od 74. Oparušić), Kačarević, Bašanović, Ratković (od 66. Aleksić), Perošević (od 74. Lovrić), Batalo (od 66. Cvetković), Gajinov, Cvijović, Stanković (od 86. Cenić), Arsović. Trener: Jovan Golić. CRVENA ZVEZDA: Mateus, Učena, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan (od 89.
Poznat datum: Fss objavio kada će se održati žreb za osminu finala Kupa Srbije!

Hot sport pre 58 minuta
Ivanić ušao među deset najboljih strelaca u zvezdinoj istoriji: Izjednačio se sa Pjanovićem

Dnevnik pre 1 sat
Zvezda slavila protiv trećeligaša, a Mirko Ivanić ispisao istoriju, Marakana će ga večno pamtiti!

Telegraf pre 23 minuta
Trener Slovena posle poraza od zvezde: "Imali smo priliku da se pokažemo u najboljem svetlu i to smo iskoristili"

Kurir pre 1 sat
Ivanić se izjednačio sa Pjanovićem na desetom mestu večne liste strelaca

Euronews pre 1 sat
Milojević: Sastav sa kojim smo izašli je prinudni

Sportski žurnal pre 1 sat
Ivanić se izjednačio sa Pjanovićem

Sportski žurnal pre 1 sat
Gde je fudbalska Srbija u odnosu na zemlje regiona? Tri bivše SFRJ republike podbacile, dve u baražu, samo jedna na Mundijalu

Danas pre 3 minuta
Ovacije za Novaka Đokovića na finalu Dejvis kupa (VIDEO)

Danas pre 58 minuta
Srbija zabeležila pad na FIFA rang listi

Danas pre 33 minuta
Novak danas na Dejvis kupu, razlog je poseban

Vesti online pre 8 minuta
Tropski raj ide na Mundijal - živopisne zanimljivosti o malenom Kurasau

RTS pre 3 minuta