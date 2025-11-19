Zvezdin kapiten piše istoriju: Ivanić obara rekorde u crveno-belom dresu!

Zvezdin kapiten piše istoriju: Ivanić obara rekorde u crveno-belom dresu!

Velika čast za Ivanića! Fudbaleri Crvene zvezde osigurali su plasman u osminu finala Kupa Srbije pobedom nad Slovenom iz Rume rezultatom 0:2.

Strelac odlučujućeg pogotka bio je kapiten Mirko Ivanić, koji je na taj način izjednačio rekord Mihajla Pjanovića i sada deli deseto mesto na večitoj listi strelaca Crvene zvezde. Kapiten crveno-belih došao je do 92. pogotka u takmičarskim utakmicama srpskog šampiona i fali mu samo jedan gol da se osamostali na desetom mestu. A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde: Bora Kostić – 230 Dragan Džajić – 155 Dušan
Ivanić među deset najboljih strelaca u istoriji Zvezde

Poznat datum: Fss objavio kada će se održati žreb za osminu finala Kupa Srbije!

Ivanić ušao među deset najboljih strelaca u zvezdinoj istoriji: Izjednačio se sa Pjanovićem

Zvezda slavila protiv trećeligaša, a Mirko Ivanić ispisao istoriju, Marakana će ga večno pamtiti!

Zvezda lako kroz Rumu (video)

Milojević: Sastav sa kojim smo izašli je prinudni

Ivanić se izjednačio sa Pjanovićem

