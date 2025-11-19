Ivanić među deset najboljih strelaca u istoriji Zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde su se plasirali u osminu finala Kupa Srbije, nakon trijumfa rezultatom 0:2 nad Slovenom iz Rume.

U listu strelaca se upisao i kapiten našeg tima Mirko Ivanić, koji se na taj način izjednačio sa Mihajlom Pjanovićem i sada deli deseto mesto na listi najboljih strelaca u istoriji našeg kluba. Kapiten Crvene zvezde je u Rumi postigao 92. gol na takmičarskim utakmicama u crveno-belom dresu, čime se izjednačio sa nekadašnjim napadačem Pjanovićem. Time je Ivanić još jednom potvrdio status jednog od najkonstantnijih i najuticajnijih igrača svoje generacije. Sigurno je