Pokušaj pljačke u kalesiji pošao po zlu: Jedan pljačkaš ubijen

PRAVA drama odigrala se u sredu ujutro u samom centru Kalesije, u FBiH, gde su se trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5" i ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit. Na sreću, jedan građanin je prijavio policiji pljačku, što je alarmiralo sve policajske snage koji su izašle na lice mesta.

Foto MUP Pljačkaši su na policiju otvorili vatru, a policija je uzvratila ranivši jednog kradljivca, čije telo je potom izbačeno iz automobila par kilometara od mesta pljačke. Nakon pucnjave, pljačkaši su pobegli, te su vozilo zapalili u naselju Jelovo Brdo. Jedan od napadača koji su učestvovali u oružanoj pljački zlatare u centru Kalesije pronađen je mrtav, potvrđeno je iz policije Tuzlanskog kantona, a prema nezvaničnim informacijama, njegovo telo su ostali